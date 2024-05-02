Gündoğdu’da coşkulu kutlama

İzmir’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Binlerce yurttaş, ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik, rant ve yoksulluğa karşı tepkilerini dile getirdi.

Aycan KARADAĞ

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, İzmir'de coşkuyla kutlandı. Bu sene de kutlamanın adresi Gündoğdu Meydanı oldu.

Kent genelinde saat 10.00’da siyasi partiler, meslek odaları, sendikalar ve meslek örgütleri toplanmaya başladı. Saat 11:00 itibari ile Türk-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Alsancak Limanı’ndan Gündoğdu’ya yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Meydanı’ndan ise siyasi partiler ve KESK hareket etti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden ise İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB ve dernekler yürüyüşe geçti. Basmane Meydanı’ndan ise DİSK binlerce işçi ve emekçi ile Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. 13.30’da 1 Mayıs programı başladı.

Binlerin katıldığı mitingde; ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik, rant ve yoksulluğa karşı tepkiler dile getirdi. Gündoğdu Meydanı’nda 1 Mayıs Tertip Komitesi adına açıklamayı Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak okudu. Çakmak, "Tüm dünyada işçi sınıfı sayısal olarak hızla büyürken ve ücretli emek yaygınlaşırken, biz üretenlerin toplumsal zenginlikten aldığı pay azalıyor. Başta işçiler emekçiler olmak üzere tüm insanlık sermaye düzeninin bu ağır tahribatına ses çıkarmasın diye, baskıcı rejimler destekleniyor. Emperyalistlerin yürüttüğü savaşlar sonucu yerinden yurdundan edilen mülteciler ile büyük bir insanlık krizi yaşanıyor, Gözümüzün önünde; Çocuklar ölüyor, öldürülüyor, insanlar katlediliyor, doğa katlediliyor” diye konuştu.

Fotoğraf: BirGün)

KARARLILIKLA KAVGAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Çakmak, “Doğayı korumak için başlatılmış olan Gezi Parkı direnişi ve sonrasında yaşanılan protestolar sonucu hayatını kaybeden, Mehmet’ i, Abdullah’ ı, Ethem’ i, Medeni’yi, Ali İsmail’i, Ahmet’i, Hasan Ferit’i ve küçücük bedeniyle 15 kilo kalan Berkin’imizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız, sorumlularından bir gün elbet hesap soracağız” dedi. ve ekledi: “Emekçilerin, kadınların, çocukların ve ötekileştirilen tüm kesimlerin, doğanın ve tüm canlıların haklarını sonuna kadar savunacağız.”

Çakmak talepleri ise şu şekilde sıraladı:

• Emeğin sömürülmediği

• Sendikal hak ve özgürlüklerin engellenmediği

• Grev hakkının yasaklanmadığı

• Herkesin güvenceli, kadrolu çalıştığı bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin olduğu,

• KHK ve fiili OHAL rejimine son verildiği

• Ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halkımıza ve emekçilere kesilmediği

• Emperyalist güçlerin yarattığı savaşların hiç olmadığı

• Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı

• Çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin olmadığı

• Düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak sayılmadığı

• Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke için mücadeleye devam edeceğiz.

Konuşmaların ardından Moğollar konser verdi. Konserin ardından miting sona erdi.

İLÇELERDEN SES YÜKSELDİ

İzmir’de Gündoğdu’daki mitingin yanı sıra ilçelerde de buluşma gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalarda yoksulluk ve iş cinayetlerine tepki gösterildi.

• DİKİLİ

Ecevit Meydanı’nda buluşan sendika, siyasi parti ve kitle örgütleri Cumhuriyet meydanına yürüdü. Oldukça coşkulu geçen yürüyüş kortejlerinde İstanbul’da Taksim’e girişlerine engellenmesi protesto edildi.

• BERGAMA

Bergama Demokrasi platformu'nun organize ettiği mitinge birçok kitle örgütünün ve sendikaların yoğun katılımı dikkat çekti.

• ALİAĞA

Aliağa’da yürüyüşü Petrol-İş Aliağa Şubesi önünden başladı. Binlerce işçi ile sendika ve siyasi partiler yürüyüşe katıldı.

• ÇİĞLİ

Çiğli’de Genel-İş üyesi Çiğli emekçileri ve Emek Partisi ilçe örgütü belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Ardından çekilen halaylar sonrası işçiler Gündoğdu Meydanı hareket etti.

• KARŞIYAKA

Genel-İş, KESK, Emek Partisi ve SOL Parti çarşıdan iskeleye yürüyüş düzenledi. “Her yer taksim her yer direniş” sloganları atılan yürüyüşte 1 Mayıs yasaklamalarına tepki gösterildi.

• BUCA

Buca Belediyesi önünde toplanan Genel-İş 5 Nol’u Şube, Eğitim Sen 5 No’lu Şube, Tüm Bel-Sen, BEKEV, EMEP, TİP, SOL Parti, DEM Parti slogan ve halaylarla 1 Mayıs’ı kutladı. Kutlamaya meclis üyeleri ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da katıldı. "Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın Mücadelemiz", "İşte 1 Mayıs Alanlardayız" sloganları atıldı. Açıklamada zamlara ve hayat pahalılığına karşı mücadele çağrısı yapıldı.