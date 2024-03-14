Güneş Özgeç’in ilk albümü 15 Mart’ta yayında

Şarkıcı, şarkı yazarı, multienstrümantalist, aranjör ve prodüktör unvanlarıyla müzik üretiminin pek çok aşamasında varlık gösteren Güneş Özgeç'in "Kertenkele Kraliçe’nin Zamansız Masalları" isimli ilk albümü 15 Mart’ta müzikseverler ile buluşuyor.

Yarattığı hafıza, hayaller, ihtimaller, yaptığı iyi kötü sürprizler ve göreceliği ya da yokluğu üzerinden yedi şarkıda “zaman”ı kurcalayan koleksiyon adını, müzisyenin hayatında iz bırakmış iki karşılaşmadan alıyor.

Yakın gelecekte, albümdeki şarkılardan dört tanesinin akustik versiyonunu paylaşacak Güneş Özgeç’in planları arasında, yaz aylarında yayımlanacak birkaç düet projesi de var.