Güney Afrika’da apartman yangını: 73 ölü, 52 yaralı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir apartmanda çıkan yangın sonucu en az 73 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 73 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralandı.

Johannesburg'da çıkan yangın sonrası, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin yaralandığını belirtti.

Mulaudzi, X sosyal medya platformundan son duruma ilişkin yaptığı açıklamada ise yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, "Son güncellememize göre ölü sayısı 73, yaralı sayısı ise 52 oldu. Arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürüldü.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.