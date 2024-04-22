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Güney Ege’ye fırtına uyarısı

Güney Ege’de rüzgarın yarın sabah erken saatlerden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Güncel
  • 22.04.2024 15:25
  • Giriş: 22.04.2024 15:25
  • Güncelleme: 22.04.2024 15:26
Kaynak: İHA
Güney Ege’ye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğ, Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji verilerine göre, “Güney Ege’de rüzgarın Salı günü (23.04.2024) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü (24.04.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi. 

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