Güney Ege’ye fırtına uyarısı

Güney Ege’de rüzgarın yarın sabah erken saatlerden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğ, Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji verilerine göre, “Güney Ege’de rüzgarın Salı günü (23.04.2024) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü (24.04.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.