Güney Kore'de binlerce stajyer doktor istifa etti: Muayene işlemlerinde gecikmeler yaşanıyor

Güney Kore'de 6 bin 415 stajyer doktor, tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılmasına yönelik hükümet kararını protesto etmek amacıyla istifalarını sundu.

Güney Kore'de 6 bin 145 stajyer doktor, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına tepki olarak istifalarını sundu.

Yonhap'ın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, hükümetle stajyer doktorlar arasındaki gerginliğe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün itibarıyla ülke genelindeki 100 farklı hastanede çalışan 6 bin 415 stajyer doktorun istifasını sunduğunu belirten Park, doktorlardan görevlerine geri dönmelerini istedi.

ERTELENMELER YAŞANIYOR

Park, bazı hastaların ameliyatlarında ve muayene işlemlerinde gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Hükümetin hastaların olası zararlarını en aza indirmek için önlemler aldığını kaydeden Park, "Stajyer doktorların toplu eyleminin, ameliyat iptali gibi sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı ve endişe duyuyoruz" dedi.

TIP ÖĞRENCİLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin eksikliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki yüzlerce doktor, başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde, hükümetin planına karşı "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesinin bozulacağı" gerekçesiyle protesto düzenlemişti.

Dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip Güney Kore, hızla yaşlanan toplum nedeniyle tıbbi hizmetlere talebin artmasına rağmen, gelişmiş ülkeler içerisinde nüfusa oranla en düşük doktor sayısına sahip olanlar arasında yer alıyor.

Ülke genelinde 13 bin civarında stajyer doktor bulunuyor.