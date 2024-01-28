Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore, 2024'teki ikinci seyir füzesi denemesini yaptı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2024 yılı içerisinde ikinci kez seyir füzelerini fırlattığını duyurdu. Kuzey Kore, 19 Ocak'ta da geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

Dünya 28.01.2024 09:44 Giriş: 28.01.2024 09:44

Güncelleme: 28.01.2024 09:52 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kuzey Kore, 2024 yılı içerisindeki ikinci seyir füzesi denemesini gerçekleştirdi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00 sularında, ülkenin Japon Denizi kıyısındaki liman kenti Shinpo açıklarına seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu. Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı. SU ALTI NÜKLEER SİLAH SİSTEMİ DE TEST EDİLMİŞTİ Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile yakın işbirliği içinde çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılı içinde ikinci seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetiminin, hafta içinde Sarı Deniz yönüne "Pulhwasal-3-31" seyir füzeleri fırlattığını duyurmuştu. Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.