Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore son bir haftada 3 kez seyir füzesi ateşledi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediğini açıkladı. Deneme, Pyongyang'ın son 1 haftada yaptığı 3’ncü seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin son bir hafta içerisinde 3 kez lmak üzere "birden fazla seyir füzesi" ateşlediğini açıkladı.

Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada Pyongyang'ın ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediği kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada füzelerin yerel saatle 07.00 sıralarında fırlatıldığı kaydedilirken, ateşlenen füze sayısı, mesafe ve irtifa gibi detaylara dair bilgi verilmedi.

Güney Kore ordusunun takip ve değerlendirme faaliyetlerine etkin bir şekilde devam ettiği ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ABD ile koordinasyonu sürdüreceği vurgulandı. Son füze ateşlemesi ile Pyongyang’ın son 1 haftada yaptığı seyir füzesi testlerinin sayısı 3’e yükseldi.

KUZEY KORE YENİ FÜZENİN İLK TESTİNİ DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz Çarşamba günü yeni tip "Pulhwasal-3-31" stratejik seyir füzesini ilk kez test ettiğini açıklayan Kuzey Kore yönetimi, Pazar günü ise füzenin denizaltından fırlatılarak 2’nci kez denendiğini duyurmuştu.

Son testi yerinde denetleyen ülke lideri Kim Jong-Un, mevcut güvenlik durumu ve potansiyel tehditlerin Kuzey Kore'yi deniz egemenliğini savunma çabalarını artırmaya mecbur bıraktığını ifade etmişti.

Güçlü bir donanmaya sahip olmanın önemine dikkat çeken Kim Jong-Un'un, nükleer denizaltı ve diğer yeni tip savaş gemilerinin inşası hakkında da yetkililerden detaylı bilgi aldığı belirtilmişti.

PYONGYANG BALİSTİK FÜZE DENEMİŞTİ

ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bu ay Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına misilleme olarak su altı nükleer saldırı aracı Haeil-5-23 test ettiğini duyuran Kuzey Kore, 14 Ocak'ta da hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) denediğini açıklamıştı.

Gelişmelerin ardından bölgede güvenlik endişeleri artarken, ABD hükümeti Pyongyang’a diplomasiye dönme çağrısı yapmıştı.