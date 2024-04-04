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Güney Kore gemiye el koydu

Dünya
  • 04.04.2024 06:00
  • Giriş: 04.04.2024 06:00
  • Güncelleme: 04.04.2024 07:00
Güney Kore gemiye el koydu
Fotoğraf: DHA

Dış Haberler

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlarını ihlal eden faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle bir gemiye el koydu. Güney Koreli yetkililer, Rusya’ya doğru ilerleyen DEYI adlı kargo gemisine ülkenin güney kıyılarından geçerken durması için çağrı yaptı.

Çağrıyı reddeden gemiye Yeosu kenti açıklarında el konuldu. Busan Limanı’na getirilen gemide aralarında Çin ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı 13 kişilik mürettebat bulunduğunu açıklandı.

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