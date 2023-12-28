Güney Kore, Japon şirketinin zorla çalıştırdığı işçilere tazminat ödemesine hükmetti

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, Japon gemi üretim şirketi "Hitachi Zosen"i, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde Koreli işçileri zorla çalıştırdığı suçlamasıyla tazminata mahkum etti.

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, Japon gemi üretim şirketi "Hitachi Zosen"i, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde Koreli işçileri zorla çalıştırdığı suçlamasıyla tazminata mahkum etti.

Güney Kore Mahkemesi, Japonya'nın 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz olarak çalıştırılan 17 işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararda, Hitachi ve başka davalarda da tazminat ödemesine hükmedilmiş Mitsubishi'nin her davacıya 39 bin ila 116 bin dolar tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararında, söz konusu işçilerden bir kısmının Hiroşima'nın bombalanmasında zarar gördükleri kaydedilirken, birisinin de Japonya'da 1944'te meydana gelen depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlık yetkililerinden Hiroyuki Namazu ise kararın, "son derece üzücü ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Güney Kore Mahkemesi, 2018 yılında Mitsubishi ve Nippon Steel firmalarının Koreli işçilere tazminat ödemesi gerektiğine karar vermiş, geçen hafta da daha fazla işçiye tazminat ödemesi gerektiği kararı almıştı.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Japon yetkililer ise Güney Kore ile Japonya arasında 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmeler ve ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye verilen hibe, bağış ve kredilerle tazminat konusunun kapandığını savunmuştu.