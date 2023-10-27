Güney Kore mahkemesi orduda eşcinsel ilişki yasağını onadı

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, "askerlerin savaşa hazır olma durumuna zarar verebileceğini ve disiplini zayıflatabileceği" gerekçesiyle orduda eşcinsel ilişkileri yasaklayan bir yasayı onayladı. Aktivistler, eşcinsel askerlere yönelik şiddeti ve ayrımcılığı körüklediğini söyleyerek kararı kınadı.

Güney Kore'de aktivistlerin tepkisine rağmen orduda eşcinsel ilişki yasağı onandı.

BBC'de yer alan habere göre, Güney Kore anayasa mahkemesi, aktivistlerin LGBT hakları açısından bir aksilik olarak nitelendirdiği, orduda eşcinsel ilişkileri yasaklayan bir yasayı onayladı.

Mahkeme, eşcinsel ilişkilerin askerlerin savaşa hazır olma durumuna zarar verebileceğini ve disiplini zayıflatabileceğini söyledi. Ancak siviller arasında eşcinsel ilişki suç değil.

Güney Kore'de askerlik hizmeti zorunludur ve 18 ile 28 yaşları arasındaki tüm sağlıklı erkeklerin yaklaşık 20 ay askerlik yapması gerekmektedir.

AKTİVİSTLER TEPKİLİ

Aktivistler, eşcinsel askerlere yönelik şiddeti ve ayrımcılığı körüklediğini söyleyerek kararı kınadı.

Uluslararası Af Örgütü Doğu Asya araştırmacısı Boram Jang yaptığı açıklamada, yasağın "ayrımcılığı kurumsallaştırdığını, LGBT kişilerin karşı karşıya kaldığı sistematik dezavantajları güçlendirdiğini ve hem ordu içinde hem de günlük yaşamda onlara karşı şiddeti teşvik etme veya meşrulaştırma riskini doğurduğunu" söyledi.

Mahkeme, 5'e 4 oyla askeri suç kanununun 92-6 maddesinin anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Yasa, açıkça eşcinsel ilişkiye atıfta bulunmuyor ancak askerlik sırasında "anal ilişki"yi veya "her türlü uygunsuz eylemi" yasaklıyor.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASINA ONAY

Mahkeme, iki yıla kadar hapis cezası öngören yasayı 2002 yılından bu yana dördüncü kez onayladı.

Askeri İnsan Hakları Merkezi Kore başkanı Lim Tae-hoon yaptığı açıklamada, "Dünya LGBT ayrımcılığının ortadan kaldırılması yönünde ilerleme kaydetti, ancak Anayasa Yargıçlarının zihni ileriye doğru tek bir adım bile atmadı" dedi.

Güney Kore'de eşcinsel evlilik tanınmıyor ve eşcinsel olmak bazen bir engellilik, hatta tıbbi bir durum olarak görülüyor.