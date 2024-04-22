Güney Kore ve Japonya duyurdu: Kuzey Kore balistik füze attı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’den balistik füze atıldığını duyurdu. Bölgede "beklenmedik durumlara karşı" her türlü önlemin alınması için talimat verildi.

Dünya 22.04.2024 10:29 Giriş: 22.04.2024 10:29

Güncelleme: 22.04.2024 10:34 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)