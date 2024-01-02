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Güney Kore’de Kim Min-Jae yılın futbolcusu seçildi

Kim Min-Jae, Heung Min-Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" olarak belirlendi.

Spor
  • 02.01.2024 11:32
  • Giriş: 02.01.2024 11:32
  • Güncelleme: 02.01.2024 11:40
Kaynak: İHA
Güney Kore’de Kim Min-Jae yılın futbolcusu seçildi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Güney Koreli Kim Min-Jae ülkesinde "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Bayern Münih’in savunma oyuncusu Kim Min-Jae, kariyer yükselişini sürdürüyor.

Kim Min-Jae, Tottenham’da top koşturan yıldız futbolcu Heung Min-Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

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