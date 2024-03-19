Güney Sudan'da sıcak hava dalgası: Eğitime ara verildi
Güney Sudan'da Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, hava sıcaklığındaki artış nedeniyle eğitime ara verildi. Sıcak hava dalgasının en az 2 hafta sürmesi beklenirken hava sıcaklığının ise 41 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor.
Güney Sudan'da aşırı sıcak hava nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarınca yapılan ortak açıklamada, hava sıcaklığındaki artış nedeniyle okullarda tedbirlerin artırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Doğu Afrika'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Güney Sudan'ı da etkilediğine işaret edilen açıklamada, bu hafta itibarıyla tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYE ÇIKABİLİR
Öte yandan çocukların açık havada oynamaması tavsiye edilerek güneş çarpmalarına karşı tedbirli olunması istendi.
Güney Sudan'da hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken sıcak hava dalgasının en az iki hafta süreceği tahmin ediliyor.