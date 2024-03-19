Güney Sudan'da sıcak hava dalgası: Eğitime ara verildi

Güney Sudan'da Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, hava sıcaklığındaki artış nedeniyle eğitime ara verildi. Sıcak hava dalgasının en az 2 hafta sürmesi beklenirken hava sıcaklığının ise 41 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor.

Dünya 19.03.2024 10:38 Giriş: 19.03.2024 10:38

Güncelleme: 19.03.2024 10:45 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA