Güngören'de özel hastanede yangın çıktı: Hastalar tahliye edildi

İstanbul Güngören'de bulunan özel bir hastanenin 7'inci katındaki lazer epilasyon odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında hastalar ve personel tahliye edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı.

Güncel 17.12.2023 14:53 Giriş: 17.12.2023 14:53

Güncelleme: 17.12.2023 14:59 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan 7 katlı bir hastanede yangın meydana geldi. 7'inci katta gerçekleşen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın, 12.30 sıralarında Haznedar Mahallesi, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı özel hastanede meydana geldi. 7'inci katında bulunan lazer epilasyon odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İçeride bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede bulanan hasta ve personeller tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangın nedeniyle hastanede hasar meydana geldi. "CAMLAR KIRILDI" Esnaf İrem Taruk, "Mağazadaydık, dumanlar çıkınca fark ettim. Çıktığımda trafik kapanmıştı. Çok korktuk. Hastalarda içerdeydi. Camlar kırıldı, üst katta alevler çıktı. Biz polisin müdahalesi nedeniyle izleyemedik" dedi.