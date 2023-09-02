Güngören’de 5 katlı binanın zemini çöktü: 2 yaralı

Güngören'de bir binanın kömürlük olarak kullanılan kısmının duvarı ile önündeki beton zemin çöktü, 2 kişi yaralandı. Belediye ekipleri binadan karot örneği aldı.

İstanbul Güngören’de 5 katlı bir binanın zemini çöktü. Çökme sonucu binanın kömürlük duvarı yıkılırken 1’i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün (1 Eylül) akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi Taşçılar Sokak’ta bulunan 5 katlı binada yaşanan olayda, binanın kömürlük olarak kullanılan kısmının duvarı ile önündeki beton zemin çöktü.

Olay sırasında apartmanın önünde oynayan 8 yaşındaki Muhammed Emin Filiz ve onu kurtarmaya çalışan 55 yaşındaki Yalçın Çalışkan hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine sağlık, zabıta ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuk ile Çalışkan'ı hastaneye kaldırırken zabıta ve polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan 8 yaşındaki Muhammed Emin Filiz ile Yalçın Çalışkan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Akşam saatlerinde yapılan ilk incelemenin ardından belediye ekipleri binadan karot örneği aldı.