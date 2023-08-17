Günlerdir elektrik verilmiyor: CHP'li Tanrıkulu Düzova'yı Meclis gündemine taşıdı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 Ağustos’tan bu yana elektrik verilmeyen Düzova Mahallesi’ni Meclis gündemine taşıdı. Yurttaşların yaşama hakkının ihlal edildiğine dikkati çeken Tanrıkulu, "Bu ihlale neden olan ilgili şirket ve yöneticileri hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?" diye sordu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan yaklaşık 140 haneli Düzova Mahallesi’nin elektriği, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından “sondaj borçları” gerekçe gösterilerek, 10 Ağustos’ta kesildi.

10 Ağustos’tan bu yana elektriksiz olan köy, 20 hanenin ekonomik nedenlerden dolayı ödeyemediği elektrik borcu yüzünden elektriksiz bırakıldı.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Düzova’ya günlerdir elektrik verilmemesinin en temel hak olan yaşama hakkının ihlali olduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, "Bu ihlale neden olan ilgili şirket ve yöneticileri hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmış ise, güncel akıbeti nedir?" diye sordu.

Tanrıkulu’nun Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

1.Diyarbakır Çınar İlçesine bağlı Düzova Köyüne elektrik taşıyan hattın TEDAŞ yetkililerince söküldüğü, bu nedenle Düzova Köyüne elektrik verilemediği iddiaları doğru mudur?

2.İddialar doğru ise, elektrik sağlanamaması insanların can güvenliği ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaması demektir. En temel hak olan yaşama hakkı ihlalidir. Bu ihlale neden olan ilgili şirket ve yöneticileri hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmış ise, güncel akıbeti nedir?

3.Astım hastası olan ve nebulizatör cihazı kullanmak zorunda bulunan bir vatandaşımız, elektriğin uzun süreli kesik olması nedeniyle bu cihazı kullanamadığından, yaşamını kaybetmesi durumunda bunun sorumlusu kim ya da kimler olacaktır?

4.Diyarbakır’da benzeri nedenle elektrik verilemeyen toplam kaç mahalle, köy ve abone vardır? İlçelere göre dağılımı nedir?

5.Bundan sonra benzeri sorunların yaşanmaması için ivedi olarak hangi somut ve etkili önlemler alınacaktır?