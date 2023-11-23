Guns N'Roses'ın solisti Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlaması

Rock müzik grubu Guns N'Roses'ın solisti Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla dava açıldı. Sheila Kennedy isimli kadın şikâyetinde, Rose'un 1989'da New York'taki bir otel odasında kendisine saldırdığını söyledi.

Eski model Sheila Kennedy, Amerikalı rock müzik grubu Guns N'Roses'ın solisti Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlamalarıyla dava açtı.

Rose'un 1989'da New York'taki bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Kennedy, davada Rose'un kasten acı çektirme, duygusal stres ve cinsiyet motivasyonlu şiddet suçlamalarıyla tazminat ödemesini talep etti.

26 yaşında Penthouse dergisinin modeliyken şarkıcıyla New York'taki bir gece kulübünde tanıştığını belirten Kennedy, otel suitinde Rose'un kendisine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre, modelin avukatları davanın bir jüri tarafından karara bağlanmasını istedi.

Axl Rose'un avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.