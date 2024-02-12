Gürbulak Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar: “10 gündür bekleyen TIR’lar var”

Gürbulak Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluştu, TIR şoförleri arasında 10 günden bu yana bekleyen araçlar olduğu bildirildi.

BirGün/Ankara

Gürbulak Sınır Kapısı’nda devam eden inşaat çalışmaları dolayısıyla uzun kuyruklar oluşuyor.

Sınır kapısından geçebilmek için on günden bu yana beklediğini ifade eden TIR şoförleri, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, gece eksi düzeye düşen soğuk hava ile mücadele etmek zorunda olduklarını anlatıyor.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TIR şoförlerinin büyük güçlük içinde olduğunu belirterek, yetkililerden bu sorunu çözmelerini beklediklerini ifade etti.

Transit geçiş yapan TIR’lar ile soğutucu TIR’lara öncelik verildiğini ifade eden Karasu, kargo taşıyan araçların ise sınır kapısının kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturduğunu bildirdi. Karasu, iktidara “Soğuk havada, araçlarında yatan, günlerdir banyo dahi yapamamış olan şoförlerin sesini neden duymuyorsunuz?” diye sordu.