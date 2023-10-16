Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili suçlu bulundu: Görevden alınması gündemde

Gürcistan Anayasa Mahkemesi, hükümetin onayı olmadan yurt dışına çıkan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin "anayasayı ihlal ettiği" sonucuna vardı. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi ise Zurabişvili'nin azil sürecinin tamamlanması için harekete geçti. Gürcistan Meclisi'nde 84 koltuğa sahip olan Gürcü Hayali Partisi'nin, 150 koltuğun bulunduğu parlamentoda toplam 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor..

Dünya 16.10.2023 15:37 Giriş: 16.10.2023 15:37

Güncelleme: 16.10.2023 15:47 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)

Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, anayasayı ihlal etmekten dolayı suçlu bulundu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Merab Turava, yaptığı açıklamada, hükümetin, Zurabişvili hakkında eylülde azil süreci başlatarak mahkemeye görüş için başvurduğunu söyledi. Turava, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 31 Ağustos, 1 Eylül ve 6 Eylül'de hükümetten (Başbakan) onay almadan yurt dışında temaslarda bulunduğunu belirtti. Zurabişvili'nin, hükümetin onayı olmadan yurt dışına çıkmasının anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Turava, toplam 9 kişiden oluşan heyetten 6'sının Zurabişvili'yi "anayasayı ihlal etmekten" suçlu bulduğunu aktardı. Gürcistan Parlamentosu, azil sürecine ilişkin 2 hafta içinde toplanacak ve karar verecek. CUMHURBAŞKANI HAKKINDA AZİL SÜRECİ İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin ağustos sonunda Avrupa ülkelerini ziyaret etmesine tepki göstermişti. Kobakhidze, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip olmadığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı'nın anayasayı ihlal ettiğini savunan Kobakhidze, bu nedenle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci başlatacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise 7 Eylül'de azil sürecini başlatmak üzere harekete geçen hükümete tepki göstererek "Hiçbir yere gitmiyorum. Herkesin, benim istifa etmem hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum" demişti. Gürcistan hükümeti, cumhurbaşkanına yönelik azil süreci başlatarak Anayasa Mahkemesi'nden görüş istemişti. 100 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİ GEREKİYOR Anayasaya göre Gürcistan Cumhurbaşkanı'na yönelik azil sürecinin tamamlanması için 150 kişilik parlamentoda 100 milletvekilinin desteği gerekiyor. Parlamentoda 84 koltuğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin, muhalefet partilerinden de destek alması gerekecek.