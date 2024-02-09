Gürcistan'da pazar yerine silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Gürcistan'ın Rustavi kentinde yer alan "İstanbul" isimli pazarda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, saldırgan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir şüphelinin başkent Tiflis'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Rustavi kentinde yer alan "İstanbul" isimli pazarda silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Saldırganın gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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