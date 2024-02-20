Güreşçilerden 17 madalya

Spor Servisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde düzenlenen son Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7'si altın olmak üzere 17 madalya kazanan Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve serbest stilde zirvede yer alırken, kadınlarda ikinciliği elde etti. Milliler, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti.

Ayrıca Türkiye, ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda iki kategoride birden zirvede yer aldı. Romanya'da 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alan Kadın Milli Takımı ise 142 puanla ikinciliği elde etti. Bu kategoride Ukrayna 147 puanla şampiyonluğa ulaşırken, Romanya 101 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Diğer yandan Türkiye, güreşte şu ana kadar 6 olimpiyat kotası elde etti. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan Yavuz, Ali Cengiz ve Rıza Kayaalp, olimpiyat kotası aldı.