Gustavo Petro'dan 'İsrail' yanıtı: İnsanlığa karşı bir suç işleniyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin gelen eleştirilere, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir" yanıtını verdi.

Dünya 06.05.2024 09:49 Giriş: 06.05.2024 09:49

Güncelleme: 06.05.2024 09:54 Kaynak: AA

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