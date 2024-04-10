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Guterres'ten bayram mesajı: Kalbim kırık

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak" dedi.

Dünya
  • 10.04.2024 12:10
  • Giriş: 10.04.2024 12:10
  • Güncelleme: 10.04.2024 12:14
Kaynak: Haber Merkezi
Guterres'ten bayram mesajı: Kalbim kırık
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam dünyasının bayramını tebrik ederek, Gazze, Sudan ve birçok yerde Müslümanların bayramı kutlayamamasından dolayı "kalbinin kırık olduğunu" belirtti.

Guterres, X sosyal medya hesabından, bayrama ilişkin video mesaj paylaştı.

"Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak" ifadesini kullanan Guterres, tüm Müslüman alemi için en iyi dileklerini iletti.

Guterres, dünyanın her yerindeki Müslüman toplumların bayramını kutladığını belirtti.

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