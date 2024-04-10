Guterres'ten bayram mesajı: Kalbim kırık

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam dünyasının bayramını tebrik ederek, Gazze, Sudan ve birçok yerde Müslümanların bayramı kutlayamamasından dolayı "kalbinin kırık olduğunu" belirtti.

Guterres, X sosyal medya hesabından, bayrama ilişkin video mesaj paylaştı.

"Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak" ifadesini kullanan Guterres, tüm Müslüman alemi için en iyi dileklerini iletti.

Guterres, dünyanın her yerindeki Müslüman toplumların bayramını kutladığını belirtti.