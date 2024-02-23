Güven endeksi perakende ticaret sektöründe düştü

TÜİK, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe ise yüzde 1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,6 oranında artara 118,6 değerini aldı.

Güven endeksi perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1 oranında azalarak 114,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1 oranında artarak 91,8 değerini aldı.