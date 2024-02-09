Güvenli kask vermeyen patron için hapis istemi

İstanbul Ataşehir’de motosikletin hakimiyetini kaybedip refüje çarparak hayatını kaybeden kurye İbrahim Bölükbaşı’nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma neticesinde kazada kırılan kaskın yeterli olmadığı ve teçhizatı sağlayan işverenin asli kusurlu olduğu tespit edildi. İşveren hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ataşehir’de 2 Mart 2023 tarihinde meydana gelen kazada, kurye İbrahim Bölükbaşı, Dudullu Caddesi üzerinde motosikletin hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmış, kazada Bölükbaşı hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası yapılan incelemede, kaskın kazada kırıldığı tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bölükbaşı’nın hayatını kaybettiği kazada kaskın kırılarak gerekli koruyuculuğu sağlayamadığı belirtildi. İddianamede işveren Korhan Köserecep hakkında “Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.