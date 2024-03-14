Güvenpark Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı

Ankara Güvenpark’ta 13 Mart 2016 tarihinde PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 36 yurttaş anıldı. 8 yıl önce patlamanın meydana geldiği alanda yapılan anmada, katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları dönemin kamu görevlilerinin hesap vermesi istendi.

Katliamda kızı Elif Gizem Akkaya’yı kaybeden Gülten Akkaya, ''8 yıl boyunca bizim acımız hiç azalmadı. Böyle günlerde acımız tazeleniyor. Yaşadığımız her acı tekrar film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiyor. Katillerinin yakalanmış olması ya da devletin burada gerekli tedbirleri almayan kişiler hakkında gerekli soruşturmaları yapması belki acımızı biraz hafifletecek ama bunların hiçbiri olmadı” dedi.

Patlamada masum insanların katledildiğini aktaran Akkaya son olarak şunları söyledi: “8 yıl boyunca acımızın üstüne her gün biraz daha acı katlanıyor. Bu acıyı Türkiye Devleti’nin ve halkının görmesi gereken bir acı. Bu sadece bizim acımız değil. Çünkü burada masum insanlar katledildi. Tek suçları ise otobüs beklemekti. Bu insanlardan ne istiyordunuz? Bunu planlarken neyi amaçladınız? Masum insanların canını yaktınız.”