Güzel atlar ülkesinde kıyım

Kapadokya’yı betona boğacak planlar devrede. Yapılan yollar ise binlerce yıllık doğal oluşumları ve tarihi yapıları yok ediyor. Ölümcül planın durdurulması için çağrılar yapılıyor.

Barış Can SARIKAŞ

Büyük kentleri adeta bir beton çöplüğüne döndüren iktidarın ‘gelişim’ anlayışı şimdi de milyonlarca yıllık geçmişe sahip Kapadokya’yı yok ediyor. Göreme-Ortahisar arasındaki yol nedeniyle tahribat giderek büyüyor. Çok sayıda peri bacası, manastır ve şapelde derin çatlaklar oluştu. Uzmanlar, dernekler, odalar acilen harekete geçilmesi için peş peşe çağrı yapıyor.

Kapadokya Koruma Grubu’ndan Mükremin Tokmak, Kapadokya’yı yok etme planlarının hızla devreye alındığını söyledi. Tokmak vandallığın bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi; Bölgenin doğası ve tarihi bir yana bırakılarak sadece ticari amaçla hareket ediliyor. Koruma ve kullanma dengesinin alan başkanlıkları tarafından oluşturulacağı söylenmişti. ŞU an sadece kullanım boyutu ele alınıyor. Biliyorsunuz bin yıllık manastırın içinden resmen otoban yol geçirdiler. Manastırın bir bölümünün duvarları inceltildi. Keşfedilen üç kilise de risk altında. Mağara yapıların içinde de ciddi çatlaklar var.”

Tokmak, yol yapımı sırasında ağır tonajlı kamyonların zarar verdiğini anımsatarak şöyle konuştu: Bölgede 2-3 gün süren yağmurda deformasyon arttı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla sel bekleniyor. Buna karşı önlem alınmıyor. Uçhisar üst ölçek planı geçen hafta askıdan indi. Bu plan bölgenin dokusunu ve doğasını değiştirecek. Uçhisar gibi 4 kasaba daha yapılması planlanıyor. Burayı da Betona gömecekler. Tarım arazilerinin tamamına konut ve ticari alan planlanıyor” dedi.

Peri Bacaları’nda çatlaklar oluştu.

INSTAGRAM FOTOĞRAFI İÇİN GELİYORLAR

Kapadokya’yı adeta bir sirk alanına dönüştürüldüğünü savunan Mükremin Tokmak, “Buraya gelen turist balona biniyor. Instagram fotosunu çekmek için özel fotoğrafçılarla geliyor, dünya mirasını fon olarak kullanıp sonra çekip gidiyor. Tarihiyle zenginliğiyle ilgilenmiyor. Oysa burası UNESCO korumasına alınmış bir bölge. Bu yıkım bir an önce durdurmalı. Yoksa Kapadokya biter” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan da konuya ilişktin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Göreme-Ortahisar arasındaki yol nedeniyle tahribatın büyüdüğü belirtilerek şöyle denildi: "Telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor. Yolun kullanımı acilen durdurulmalı. 1/25.000 ölçekli plan değişikliğini de yargıya taşıyoruz. Ortahisar-Nevşehir karayolu kenarına yapılan otel inşaatı neredeyse bitmiş durumda. Zipline eğlence parkı inşaatı da bitmeye yakın görünüyor. Son olarak da Avanos'a getirilen Sky dinner faciası var. Kapadokya’nın geleceği için Göreme Açık Hava Müzesi için bütüncül çevre düzeni ve yönetim planının hazırlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”