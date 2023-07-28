Güzel ve acılı coğrafyanın kitabı "Ovacık" çıktı
Dünyanın en güzel ve en acılı coğrafyalarından biri olan Ovacık’ın kitabı çıktı. 39 yazıdan oluşan 744 sayfalık kitapta Ovacık’ın tarihi, kültürü, çevre sorunları, inançları anlatılmakta
HABER MERKEZİ
Dünyanın en güzel ve acılı coğrafyalarından biri olan Ovacık’ın kitabı çıktı. Prof. Dr. Şükrü Aslan, Zeliha Hepkon ve Şükran Lılek Yılmaz’ın editörlüğünü yaptığı Ütopya Yayınevi’nden yayımlanan kitap önsöz ve sunuş yazısı dışında 4 ana bölüm ve toplam 39 yazıdan oluşuyor.
744 sayfalık kitapta Ovacık’ın tarihi, kültürü, çevre sorunları, inançları anlatılmakta. Bu bölümler, “Çevre, Doğa ve Ekoloji”; “Tarih, Demografi, Eğitim ve Politika”; “Mekân, Ekonomi, Kültür, Kimlik ve İnançlar”; “İçeride ve Dışarıda: Tanıklıklar–Hatıralar” ana başlıkları altında yer allıyor.
KENARDA KALAN PARÇA
Eski adıyla Pulur, kendine has bir ilçe. Coğrafi olarak Dersim’in görece “kenarda kalmış” parçalarından biri olan Ovacık, Erzincan ile Elazığ gibi şehirlerarası bir yol üzerinde olmadığı için, geçince görülebilecek bir konumda değil. Dolayısıyla özel olarak ziyaret edilmesi gereken bir yer. Coğrafi olarak “kenarda” kalsa da kutsiyet atfedilen mekânları, doğasına içkin bitki, canlı çeşitliliği ve Osmanlı’dan bugüne devlet müdahaleleri bakımından siyasal ve toplumsal ilginin tam merkezinde yer aldı. Seyit Rıza Ovacıklıdır. Koçgirili Alişer, 1921’den öldürüldüğü 1937’ye kadar Ovacık’ta yaşadı. “Dersim’in Kayıp Kızları” belgeseline konu olan Huriye Aslan ve Fatma İcin Ovacıklıdır.
Türkiye’nin sol-sosyalist geleneğinin önemli bazı lider isimleri bu coğrafyadan çıkmıştır. Sözcüğün gerçek anlamında dünyanın en güzel ve en kahırlı coğrafyalarından biridir Ovacık.
KİTAPTA YER ALAN İSİMLER VE YAZILAR
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün sunuş yazısını yazdığı kitapta yer alan isimler ve yazılar şöyle:
I. BÖLÜM
OVACIK’TA ÇEVRE, DOĞA VE EKOLOJİ
Barış Yıldırım: Doğanın Hukuku ya da Hukukun Doğasını Savunmak: Munzur/Ovacık Havzasının Ekolojik, Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma ve Yıkıcı Projelere Karşı Direnme Deneyimleri.
B. Sina Güneş: Gıda Güvenliğine Bölgesel Çözümler: Ovacık Örneği
Ahmet Doğan: Ovacık Yöresinin Geleneksel Halk İlacı Bitkileri
Sibel Taş: Ovacık’taki Etnobotanik Zenginliğin Kültürel Yaşamdaki İzdüşümleri
Savaş Karabulut-Mualla Cengiz- Yiğit İnce: Dört Bir Yanı Faylarla Çevrili Ovacık’ta Deprem Tehlikesi
II. BÖLÜM
OVACIK’TA TARİH, DEMOGRAFİ, EĞİTİM VE POLİTİKA
Zülfiye Koçak: 16. yüzyılda Ovacık: İdari Yapı, Yerleşim, Nüfus ve Ekonomi
Ali Aktaş: 1518’den Günümüze Ovacık’ta Yer Adları (Toponomi) ile Demografik, Etnik ve Dini Yapı
Mehtap Tosun: Ovacık’ta Ermeni Hafızasının İzini Sürmek
Cemal Taş: Ovacıklı Seyd Rıza CEMAL TAŞ
Doğan Munzuroğlu: Pulur
Ümüt Akagündüz: Ovacık’ta Formel Eğitim Kurumlarının Gelişme Süreci
Şükrü Aslan: Türk Modernleşmesinin Ovacık’taki İzlerini Son Dönem Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Belgelerinde Aramak (1900-1950)
Ayhan Bilgin: Ovacık’ta Belediye Başkanlığı Seçimleri: Kimlikler, Stratejiler ve Rekabet
Ece Yıldız: Burada Zaten Herkes Komünist İdi
Ercan Geçgin: 1970’lerde Ovacık’ta Siyasal Mücadele
İbrahim Varlı: Pulur’da Politik Yaşam: 90’lardan Günümüze
III. BÖLÜM
OVACIK’TA MEKAN, EKONOMİ, KÜLTÜR, KİMLİK VE İNANÇLAR
İbrahim Karakaya: Ovacık’ta Bir “Yasak Mıntıka”: Lertik
M. Ali Sağlam: Ovacık’ta Tarım ve Hayvancılığın Belirlenimi Altında Ticari Yaşamın Dönüşümü
Önder Önal: Cumhuriyet’ten Bugüne Dersim/Tunceli Müzik Araştırmaları Literatüründe Ovacık Müziğinin İzleri
Arzu Derman: Ovacık’ta Düğün: Evlilik Gelenekleri
Hasan Yüceer: Kolektif Bir Başarı Hikâyesi: Munzur Su AŞ (Ovacık Su Fabrikası)
Xıdır Eren: Ovacık’ta Anadili Farkındalığı
Şengül Şenol: Alevi İnanç Geleneğinde Ovacık Aktaş Babaları: Pir Baba ve Kocali
Özlem Atik: Kültürel Hafızanın Aktarımında Mizahın Rolü ve Ovacık Örneği
Celal Hayır-Kemal Deniz: Sosyal Medyada Sunulan Ovacık İmgesi ile Bireylerin Ovacık Deneyiminin Karşılaştırılması
IV: BÖLÜM
DENİZ İÇERİDE VE DIŞARIDA: TANIKLIKLAR – HATIRALAR
Şükran Lılek Yılmaz: Ovacık’tan Yurtdışına Göç Hikâyeleri: Ovacık Diasporası
Murat Arpacı- Akın Bakioğlu: Erzincan ve Ovacık: Coğrafi Yakınlıklar, Siyasal Sınırlar ve Toplumsal Bağlar
Eyüp Hanoğlu: Fırik Dede’nin İzinde Bir Dönem Anlatısı
Erdem Özgül: Bahara Doğru Ovacık: Çiçeklenen Dalların Sevinciyle
Kenan Çılğın: Adları Pulur’un Kalbine Yazılmış Üç Kimsesiz Kadın: Pupe, Çole, Dilber
Kazım Arık: Ovacık’tan Anımsadıklarım
İmran Ayata: Yola Düş
Celal Kaloğlu: Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO)
Doğan Munzuroğlu: “Waxtê Veri Ra Dı Hire Qeşi”
Filiz Çelik: Gitmeyenlerin Hikâyesi: Her Şeye Rağmen Ovacık’ta Yaşamak
Zerif Gezik: 1970’lerde Ovacık’ta Sinema
Cafer Solgun: Gözleri Munzur
Devrim Tekinoğlu: Bin Dokuz Yüz Doksan Dört: Ovacık’tan Anlatılar
Mehmet Tüzün: Munzur Ro u Can o