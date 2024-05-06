H.K.G. davası: Sanık avukatları mazeret bildirdi, dava ertelendi

BirGün yazarı Timur Soykan'ın kamuoyuna duyurduğu Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 'evlendirmesi' ve istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada, sanıklar bugün yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşma, sanık avukatlarının mazeretli şekilde katılmamaları nedeniyle 10 Haziran’a ertelendi.

Haber Merkezi

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına ilişkin davada İstinaf’ın cezaları az bularak bozmasının ardından sanıkların yargılanmasına, bugün (6 Mayıs Pazartesi) yeniden başlandı.

Sanık avukatlarının mazeretli şekilde duruşmaya katılmamaları nedeniyle dava 10 Haziran’a ertelendi.

CEZA ARTMALI

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilerek yıllarca istismara maruz bırakılmasına ilişkin yargılandıkları davada İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Kadir İstekli’yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel’i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın ardından Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı. Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini aktararak kararı bozmuştu.

Kararda İstinaf Mahkemesi, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, 2020 yılı için ise ‘eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Anne ve babanın cezasını ise ebeveyn olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini belirtti. İstinaf, yeniden yargılama yapılması için dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Bozulma kararının ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemedinde görülen ilk duruşmaya, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirilerek katıldı.

ANNE HENÜZ YAKALANAMADI

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise henüz yakalanamadı. Saat 10.00’da başlayan duruşma sanık avukatlarının mazeretli şekilde katılmamalarından dolayı ertelendi. Sanıklar 10 Haziran saat 10.00’a yeniden hakim karşısına çıkacak.

"YALNIZ DEĞİLSİN"

Öte yandan kadın hakları savunucuları da davanın takipçisi olacakları söyledi. SOL Feminist Hareket üyeleri bugün görülecek dava öncesi saat 09:30’da adliye önünde bir araya geldi.