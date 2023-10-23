H.K.G. davasında karar çıktı

BirGün'ün ortaya çıkardığı tarikatta cinsel istismar skandalına ilişkin davada karar verildi. H.K.G'nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli 30 yıl, Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlayda KAYA

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada karar çıktı.

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına yönelik davanın 7. duruşması bugün Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada sanık savunmalarının ardından verilen arayla gizlilik kararı kaldırıldı.

Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, H.K.G.'nin evlendirildiği Kadir İstekli ve anne Fatıma Gümüşel'e hapis cezası verildi. 4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir İstekli'ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tutuksuz yargılanan anne Gümüşel hakkında tutuklama ve yakalama kararı çıkarıldı. Sanıkların tahliye talepleri reddedilirken, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

"ÇOCUKLAR YALNIZ BÜYÜMEYECEK"

Kararın ardından kadın örgütleri bir araya gelerek adliye önünde ortak açıklama yaptı. “Tarikat cemaat düzenine son” sloganı atan kadınlar “Hiçbir çocuk yalnız büyümeyecek”, “Laiklik için kadınlar burada” dövizleri taşıdı.

Burada konuşan SOL Feminist Hareket üyesi Esen Karaküçük, istismar davalarına verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Sürekli 'bu tek bir dava değil' dedik. Sonuç kötü değil ama yeterli de değil. Bu sonucu bile aldıysak kadınların mücadelesiyle aldık. Biz SOL Feminist Hareket olarak H.K.G.’nin emsal olduğunu ve binlerce çocuğun örneği olduğunu biliyoruz. Siyasal İslamcı nesil yavaş yavaş inşa edildi. Bu şekilde eğitim alanı başta olmak üzere çocukların ve kadınların yaşam haklarını etkileyen bir yapıya büründü. H.K.G. okul yüzü görmemiş bir çocuktu ve imam nikahıyla 6 yaşında evlendirilmişti. Şimdi 3-4 yaşındaki çocuklar dinsel eğitim görüyor. Bu bir tesadüf değil. Bu davadan aldığımız sonuç yetersiz. Bu mücadelemiz kalıcı ve sürekli bir mücadeledir. Bizim Laiklik ve özgürlük mücadelemiz devam edecek.”

"ÖNÜMÜZDE NİCE DAVALAR VAR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim de, “Nihayet bir karar çıktı bugün. Bu karar tüm eksikliklerine rağmen gecikmiş olmasına rağmen şöyle bir algıyı yıktı; siz ister şeyh, ister pir olun, ister baba, ister ana olun. Hiçkimse küçücük çocukların bedeni üstünde söz sahibi değildir! Bugünkü kararda şu algı yıkılmıştır, başımıza bir şey gelmez diyemeyecekler. Çocukları evlendiririz diyemeyecekler. Herkes ayağını denk alacak. Toplumdan gizlemeye çalıştılar bu mahkemeyi. Neler yaşandığını biz biliyoruz. Korkmayın çocuklar, kadınlar. Sizin hayatınızı 4 duvar arasına tıksalar da o kapıların ardında biz varız. Sanıkların avukatı 'isteğimiz ailenin çocuğuna kavuşmasıdır' demişti. Batsın o aileler. Aile ismiyle çocuk istismarını kimse meşrulaştıramaz. Anayasanın hangi maddelerini değiştirmek istiyorlar, biliyoruz. Bu yobaz düşünceleri ve yobazları yerle bir edeceğiz. Bu ülkenin çocukları gülüp oynamayı yaşamayı hak ediyor. Sistematik bir cinsel saldırıya uğradı. Çeşitli yerlere başvurmuş ve korunmamış ya, bakanlığa başvurduğunda o kapı açılmamış ya. O makamı ünvânı ne olursa olsun, H.K.G.’nin başına gelenlerin hesabını verecekler. Önümüzde nice dava olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

"KADIN MÜCADELESİNİN ÖRNEĞİ"

Emek Partili kadınlar adına konuşan Devrim Avcı da, “Biz kadın örgütleri, öğrendiğimiz anda mağdurların yanında olmayı görev bildik. Bu dava kadın mücadelesinin bir örneği oldu ve böyle karar çıktı. Mücadelemiz devam edecek. Birlikte kadınlarla güçlüyüz” diye konuştu.

TİP’li kadınlar adına konuşan Filiz Yaprak da, “Laik toplumsal düzen yeniden inşa edilene dek istismarcılarla mücadele edeceğiz” dedi.

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REDDİ HAKİM TALEP ETMİŞLER!

Karar duruşmasının ardından davayı başından itibaren takip eden SOL Feminist Hareket üyesi Avukat Nuriye Alsancak, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“H.K.G. davasını en başından bu yana takip ediyoruz. Bu 7’nci celseydi. Son üç celsedir de sanık vekillerinin mahkeme savunma istemesine rağmen, savunma vermemesi sebebiyle sürüncemede bıraktıkları bir süreç vardı. Bu celsede de uzatmak maksadıyla girişimleri oldu. Geçtiğimiz cuma günü itibarıyla heyete karşı tek tek bir suç duyurusunda bulundular. İlk söz aldıklarında bunu dile getirdiler. Heyetle sanıkların husumetli olması gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundular. Mahkemenin kabul etmemesi üzerine yargılama devam etti. Uzunca sanık savunmaları yapıldı. Yaklaşık 3-4 saat dinledik. Ardından karar çıktı. Sanık Kadir İstekli için 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüsel için 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel için de 16 yıl 8 ay cezaya hükmedildi. Bu kısa karar, şimdi gerekçeli kararı bekleyeceğiz. Gerekçeli kararda detaylarını görebileceğiz. Suç temel olarak ‘çocuğun cinsel istismarı’ ama ağırlaştırıcı sebeplerini, değerlendirmelerini gerekçeli kararda görmüş olacağız ancak bu kesin karar değil. İstinaf yolu açık ama bu süreç içinde 2 sanığın Kadir İstekli ve Ziya Gümüşel’in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Anne Fatıma için de tutuklama ve yakalama kararı verildi. TCK’de çocuklara ve kadınlara yönelik suçlar için düzenlenmiş yaptırımlar yetersiz ve caydırıcı olmaktan uzaktır. Bu dosyada verilen cezada bu açıdan yeterli değildir.”

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiğine dair haber ilk olarak 3 Aralık'ta BirGün gazetesinde Timur Soykan'ın imzasıyla yayımlanmıştı. Haberin ardından olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yayın yasağı getirilen davanın 6’ncı duruşmasında dosyadan çekilen Kadir İstekli’nin avukatının yerine gelen yeni avukat, savcılık mütalaasına ve dosya esasına dair savunma için ek süre talep etmiş, duruşma iki hafta ertelenmişti. Davada, Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanmıştı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza istenmişti.