Haber alınamıyordu: Kayseri'de yaşlı çiftin cansız bedenleri bulundu

Kayseri’nin Develi ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 90 yaşındaki N.G. ve 89 yaşındaki H.G.’nin cansız bedenleri evlerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir süredir haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Köseler Mahallesi’nde yaşayan N.G. (90) ve eşi H.G.’den (89) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.