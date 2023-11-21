Habere yorum yapan yurttaşa dava açtı

İsmail ARI

Eski AKP Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş, Kızılay’dan binlerce lira maaş aldığı şeklindeki habere “Hortumculardan kurtulsak refah içinde olacağız” diye yorum yapan yurttaştan şikâyetçi oldu. Mahkeme, yurttaşa adli para cezası verdi.

BirGün’ün 7 Haziran 2021 tarihinde “AKP’li eski vekile Kızılay’dan maaş!” başlığıyla yayımladığı haber gündem oldu. Haberde, “Eski AKP Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in, Kızılay’ın Sağlık A.Ş. isimli şirketine yaklaşık 30 bin TL maaşla genel müdür yapıldığı açığa çıktı. Yetiş’in eşi Sema Kopuz Yetiş’in de Kızılay’da üç ayrı koltuğu var” ifadeleri yer alıyor.

Birçok yurttaş sosyal medyada eski AKP milletvekili Yetiş ile eşine tepki gösterdi. Önder Öner isimli yurttaş da BirGün’ün sosyal medya hesabından paylaşılan habere, “Hortumlar ve hortumculardan bir kurtulsak bambaşka bir refah içinde olacağız kesin” şeklinde bir yorum yaptı. AKP’li eski vekil Muhammed Murtaza Yetiş’in şikâyetiyle Önder Öner’e “Sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Önder Öner, “Düşüncemi paylaştım. Kullandığım ifade Yetiş’e yönelik değildi” dedi. Ancak mahkeme 12 Eylül 2023’te Önder Öner’e bin 740 TL adli para cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Yetiş bu davanın dışında bir de Öner’e tazminat davası açtı. Bu dava ise henüz sonuçlanmadı.