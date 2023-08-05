Haberlere konu olan 'türbülans çipi' yalan çıktı: 20 milyonluk vurgun!

Uçaklarda türbülansı önleyen çip icat ettiğini belirterek, yatırım yapana yüzde kar payı vaadinde bulunan Çiğdem İlgün, 20 milyon liralık vurgun yaptı. İlgün'ün icat ettiğini öne sürdüğü çip yaklaşık beş ay önce, "Türbülans korkusunu yerli yazılım bitirecek" başlığıyla haber yapılmıştı.

Mart ayında haberlere de konu olan 'çip' iddiasından dolandırıcılık hikayesi çıktı.

Çevresine kendisini fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İlgün, Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını iddia ederek, geliştirdiği ve "CAFA CHIP" adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen çip yaptığını öne sürmüştü. Bu yazılım sayesinde uçak türbülansa girmeden önce pilota uyarı verip uçağı en güvenli yeni rotaya geçmesi sağlanacaktı.

"150 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI" DEMİŞ

Yaklaşık 5 ay önce yazılı ve görsel medyada basını kullanarak kendisinin bu buluşunun reklamını yaptıran Çiğdem İlgün, geçtiğimiz nisan ayında da çıkan bu haberleri Instagram sayfasında da paylaşarak, çevresinde daha çok güven kazandı.

Sabah'ın haberine göre, türbülansı önlediğini söylediği projenin Türkiye ve dünyada çok sayıda şirkete pazarladığını ve 150 milyon dolar yatırım yapıldığını iddia etti. Çiğdem İlgün'ün zikrettiği söz konusu paranın büyüklüğüne inanan mağdurlar, girişime para yatırmaya karar verdi.

AKRABALARI DA DAHİL ÇOK SAYIDA KİŞİ YATIRIM YAPTI

Kendisine yatırım yapan kişilerin de yatırdıkları para üzerinden yüzde 30 kazanç sağladıklarını belirtip, insanların nasıl kazanç sağladığını gösteren hesap hareketlerini sosyal medyasından sürekli paylaştı.

Kendisine gönderilen paraları paylaşarak sayıda kişinin kendisine inanmasını sağlayan Çiğdem İlgün, başta kendi akrabaları olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdı.

MAĞDURLAR PARALARINI İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Kısa bir süre yüzde 30'luk kar paylarıyla ödemeler gerçekleştirdi ancak mağdurlar verdikleri paraları peyderpey isteyince Çiğdem İlgün'ün yalanı ortaya çıktı.

İstekleri reddedilen mağdurlar savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Mağdur avukatlarından Elif Nur Aydın, "İlk aşamada gönderilen paraların getirisiyle birlikte paraları mağdurlara geri göndermiş. Daha çok para koparmak maksadıyla güven tesis etmiş. Para akışından emin olan yatırımcılar daha çok getiri elde etmek amacıyla daha yüksek tutarda para gönderdiklerinde ise, paraları belirtilen zamanda iade edilmemiş" şeklinde konuştu.

Çiğdem İlgün'ün türbülansı önleyen çip icat ettiğini iddia ettiği haberler, basında yer almıştı.