Habertürk, Hamas’ın 7 Ekim saldırısına ‘terörist eylem’ diyen editörünü sahadan çekti

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların 7 Ekim'deki saldırısı için 'terörist eylem' diyen dış haberler editörü Saime Toktaş'ı sahadan çektiklerini açıkladı.

Habertürk, Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve büyük kısmı sivil yaklaşık bin 400 kişinin öldürüldüğü belirtilen saldırıyı 'terörist eylem' sözüyle niteleyen dış haberler editörü Saime Toktaş'ı sahadan çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, 'kanal olarak İsrail’in Gazze’ye saldırılarında tavırlarının ve editöryal politikalarının çok net' olduğunu savundu ve Toktaş'ı sahadan çektiklerini duyurdu.

++ Göstermeye de devam edeceğiz.



Bu bağlamda muhabirimizin sarf ettiği cümleleri kabul edilemez buluyor ve kendisini derhal sahadan çekiyoruz. — Mehmet Yeşilkaya (@myesilkaya76) November 6, 2023

Toktaş da kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözlerinin kamuoyunda yanlış anlaşıldığını dile getirdi ve özür diledi. Toktaş'ın açıklaması şöyle:

“Herkese hemen bir durumu düzeltmek isterim. En başından beri İsrail’in sivil saldırılarına karşı net duruşumu ve katliâm yaptığını, insan hakları hukukunu ve savaş hukukunu çiğnediğini söyledim. Söylemeye devam ediyorum. Yayında savaşın başlama sürecini hatırlatırken yanlış anlaşılmaya dönük bir anlam çıkmış. Ancak konuşmanın bütününe bakınca niyetimin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Diğer yayınlarımda da ısrarla Filistin halkının yanında durdum, benim için aksi mümkün değil zaten. Şimdi bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak çok üzücü. Çünkü ben o saldırdığınız kişi değilim. Günlerdir İsrail’den yayın yapıyoruz. Kendimizi ve dilimizi korumaya çalışmamıza karşın bu aynı zamanda bir enformasyon savaşı ve mutlaka etki altında kalabiliyoruz. Son birkaç gündür güvenlik noktasında bazı ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunun da beraberinde getirdiği stres ve zihin dağınıklığı sebebiyle sehven asla kurmayacağım ve bugüne kadar da kurmadığım bir cümle çıktı ağzımdan. Yayın stresiyle sonrasında cümlemi toparlayamadım. Öncelikle Gazze’deki bu insanlık dışı katliamı günlerdir takip eden bir insan olarak çok üzgünüm. Asla kurmayacağım bir cümlenin zihin dağınıklığıyla ekrana taşınmasından dolayı da kamuoyundan tüm samimiyetimle özür diliyorum.”

Toktaş, dün İsrail'den yaptığı yayında şunları söylemişti:

“Bir savaş var. Tam bir ayı tamamladı. Bir örgütün bir ülkeye saldırması sonucu, terörist bir eylemdi 7 Ekim’de yaşanan… Siviller öldürüldü, katledildi. Ardından bunun karşılığı verilmek istendi o ülke tarafından ama siviller hedef alınarak verildi yani burada insanımız öldü diyerek bu sefer karşılığında binlerce insan öldürüldü. Ne kadar haklı olabilir böyle bir savaş, ne kadar orantılı bir savaş bu tartışmalı.”