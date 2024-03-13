Habertürk, ‘HDP ambargosu’nu ikinci kez kaldırdı

Daha önce ‘Kamu kuruluşu değiliz’ diyerek dönemin HDP’sine ambargo uyguladığını açıkça ifade eden Habertürk, bu uygulamayı geçen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri’nde olduğu gibi bu Yerel Seçimler öncesinde de kaldırdı. DEM Parti’nin İstanbul adaylarından Meral Danış Beştaş, bu akşam Habertürk’te.

Habertürk’ün sunucuları ‘Kamu kuruluşu değiliz’ diyerek ‘yayın ilkeleri gereği’ HDP’ye (DEM Parti) ambargo uyguladıklarını açıklamıştı. HDP temsilcilerini yayına çıkarmayan Habertürk, Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri öncesinden bu uygulamadan geri adım atıp dönemin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı ‘Teke Tek’ programında ağırlamıştı.

Kanal bu ambargoyu 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ikinci kez kaldırdı. DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş’ı bu akşam saat 19.00’da Habertürk’ün konuğu olacak.

HABERTÜRK’ÜN AMBARGO KARARI VE AÇIKLAMALAR

17 Haziran 2020’de Habertürk kanalında yayınlanan ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ işlenmiş, konuk olarak da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dönemin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve avukat Salim Şen katılmıştı.

Programda söz alan Şen, HDP’ye televizyonlarda yer verilmediği ve partiye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını söylemiş, programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz da, “Sonuçta biz kamu kuruluşu değiliz, özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir. Bu tercihin nedenleri öyle veya böyle farklıdır. Ama zaman zaman bu ekranlarda da HDP’liler olmuştur” demişti.

ERSOY DESTEKLEDİ

Sunucunun bu sözleri tepki çekerken, Habertürk’ün bir diğer sunucusu Mehmet Akif Ersoy, HDP temsilcilerini ‘yayıncılık ilkeleri gereği’ çıkarmadıklarını canlı yayında anlatmış, sosyal medyadan da şu açıklamayı yayımlamıştı:

“Devletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı, vatanımızı milletimizi ve demokrasimizi savunma mücadelesinde yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimizce davet etmiyoruz.”