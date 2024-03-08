Hablemitoğlu davası | Ailenin avukatı: "Firari olmasa Fetullah Gülen de tahliye edilirdi"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada Hablemitoğlu Ailesi’nin Avukatı Ersan Barkın, "Bu dava Necip Hablemitoğlu’nun politik ve akademik kimliğine sahip çıkılınca sona erecektir. Kimi ifadelerin geri çekilmesi, işkence iddiaları, mahkemenin ilk heyetinden kimsenin kalmaması, savcının gidip iddianame savcısının kürsüye çıkması, tüm sanıkların tahliye edilmesi; ki eğer firari değil burada olsa, herhalde Fetullah Gülen de tahliye edilirdi" dedi.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, 10 sanığın Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticileri Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak'ın firari sanık olduğu davanın duruşmasında, tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle ocak ayında yakalanıp tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır hazır bulundu. Başka davadan hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bugünkü celsede, avukatların tanık beyanlarına ve gelen belgelere diyecekleri ile talepleri alındı.

"FETULLAH GÜLEN DE TAHLİYE OLURDU"

Hablemitoğlu Ailesi’nin Avukatı Ersan Barkın, Hablemitoğlu’nun daha 1998’de Gülen hareketinin nereye evrileceğini, ölümü halinde varislerinin kim olacağını yazdığını, Türkiye’nin ise bunları 15 Temmuz’da yaşayarak öğrendiğini belirterek, "Biz tarihe tanıklık için buradayız, bizim açımızdan temel konsantrasyon verilecek karar değildir. Bu dava Necip Hablemitoğlu’nun politik ve akademik kimliğine sahip çıkılınca sona erecektir. Kimi ifadelerin geri çekilmesi, işkence iddiaları, mahkemenin ilk heyetinden kimsenin kalmaması, savcının gidip iddianame savcısının kürsüye çıkması, tüm sanıkların tahliye edilmesi; ki eğer firari değil burada olsa, herhalde Fetullah Gülen de tahliye edilirdi. Tüm bunları yaşadık" dedi.

HABLEMİTOĞLU'NUN GÖRÜNTÜLERİ ADLİ EMANETTE

Barkın'ın konuşmasının ardından iddia makamı, mütalaasını vermek için adli emanetten bazı şeylere bakması gerektiği gerekçesiyle duruşmaya ara verilmesini istedi. Verilen aradan sonra savcılık, Hablemitoğlu’nun Eskişehir’deki konferans görüntülerinin adli emanette bulunduğunu açıkladı.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara verildi. 3 saatin ardından ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Bozkır’ın tutukluluk, Narin dışındaki sanıkların adli kontrol uygulamasının devamının kararlaştırıldığını, Hablemitoğlu’nun Eskişehir’deki konferans görüntülerinin adli emanetten getirtileceğini belirtti. Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın’ın ifadesinin 29 Nisan’da evinde alınacağını, gazeteci Ferhat Ünlü ve bazı tanıklar hakkında zorla getirme emri çıkarılacağını; Abdullah Gül, İrfan Fidan ve Mustafa Çalışkan’ın dinlenmesi taleplerini reddetti. Duruşma, 16-18 Temmuz’a ertelendi.