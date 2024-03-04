Hablemitoğlu davası sanığı Bozkır'dan tanık ifadesine tepki: Yalan söylüyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na yapılan suikasta ilişkin Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı dava sürüyor. Bugün görülen durşmada, tanıklardan gazeteci Abdurrahman Şimşek ve Türkay Güngör dinlenildi. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile Enver Altaylı katıldı.

Mahkeme Başkanının dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.

"BOZKIR İLE BİR KEZ GÖRÜŞTÜK"

Gazeteci Abdurrahman Şimşek, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Tanık olarak dinlenen Şimşek, davanın sanıklarından Bozkır ile haber amaçlı Kiev'de bir kez görüştüğünü, diğer sanıkları ise tanımadığını söyledi.

Cinayetle ilgili belgeleri incelediğinden dosya hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran Şimşek, "2017 yılında Necip Cem İşçimen başsavcı vekiliydi. Hablemitoğlu ile ilgili sohbet ederken bazı hususları not aldım. Benden önce Hürriyet Gazetesi de Hablemitoğlu ile ilgili haber yapmıştı. Bozkır, bizden önce verdiği röportajdan sonra, 'Bize farklı ne anlatabilir' diye Ukrayna'ya röportaj yapmaya gittim. Röportajda Bozkır'a olay günü neden telefonunun kapalı olduğunu sordum. Bozkır da tutarsız cevaplar verdi" dedi.

"GERÇEKLERİ ANLATIRSAM ÖLDÜRÜRLER"

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, Bozkır'ın daha önceki ifadeleri baskı altında verdiğini söylediğini hatırlatarak, "Haberi neden hemen yayınlamadınız da birkaç yıl sonra yayınladınız" sorusunu yöneltti. Cevap veren Şimşek, "Bozkır yakalandığında gündem olduğu için yayınladık. Daha önce yayınlamak istemedik; çünkü dosyada gizlilik vardı. Onu da ihlal etmek istemedim. Ukrayna'da konuştuğumuzda Bozkır, özellikle Tarkan Mumcuoğlu ve Levent Göktaş'tan bahsetti, onları tanıdığını söylemişti. Röportaj dışında Bozkır'a doğruları söylemediğini, çelişkili cevaplar verdiğini belirttim. Bozkır da 'Gerçekleri anlatırsam beni öldürürler. Bu devlet beni koruyamaz' dedi. FETÖ'nün kendisini öldürmesinden korktuğunu düşünüyorum. Bozkır her şeyi biliyor gibiydi. Kendisinin bu olayların içinde olmadığını iddia ediyordu; ama verdiği bilgiler oradaymış gibiydi. Kayıt dışında konuştuğumuzda, cinayet nedeni olarak hem FETÖ'yü hem de Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı adayı olması olarak söyledi" diye konuştu.

"MUMCUOĞLU ÇOK İYİ ATIŞÇI"

Savcı, "Bozkır ile yaptığınız röportajda Bozkır, kayıt dışında tetikçi olarak Mumcuoğlu'nu ima etti dediniz. Bunu nasıl anladınız" diye sordu.

Şimşek, "Bozkır, kayıt dışında Emek hakkında FETÖ'cü dedi. Mumcuoğlu bu olayda tetikçi, Emek ve Göktaş ise olayın merkezi, sürekli sivil dolaşıyorlardı ve keşif yapıyorlardı şeklinde konuştu bana. Mumcuoğlu'nun çok iyi atışcı olduğunu ayrıca Hablemitoğlu ile ilgili hazırlanan bin sayfalık raporu, Emek'in odasında gördüğünü söyledi" dedi.

Şimşek'in beyanlarının üzerine bağırmaya başlayan Bozkır, "Yalan söylüyor. Allah belanı versin" diyerek tepki gösterdi. Tanık beyanlarının ardından duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

EVDE MAÇ İZLERKEN SİLAH SESİ DUYMUŞ

Tanık Türkay Güngör de olay tarihinde Hablemitoğlu ile aynı sokakta ikamet ettiğini, olay günü Ankaragücü-Galatasaray maçını televizyondan izlediği sırada 2 el silah sesi duyduğunu, camdan dışarı baktığında ise orta boylu birinin karanlıkta bir araca bindiğini gördüğünü anlattı.

Güngör, bir süre sonra suikastın haber kanallarında yayınladığını ve ertesi gün de emniyete gidip ifade verdiğini söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.