Hablemitoğlu suikastı davası | "Cinayette kullanılan fişeği 2002'de Türkiye'de bulmak mümkün değil"

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 10 kişinin yargılandığın davanın dün görülen duruşmasında tanık olarak dinlenen T.T. "Olayın olduğu tarihte ben cinayet bürodaydım. Cinayette kullanılan fişeği 2002'de Türkiye'de bulmak mümkün değil" dedi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkinFetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tanık beyanlarının alınmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile Enver Altaylı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen T.T, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ı tanıdığını ve 2006'da birlikte yargılandıklarını söyleyerek "Bozkır FETÖ ile ilgili çok şey bildiğini sürekli söylerdi. Kendisinin Özel Kuvvetler Komutanlığında görevlendirildiğini ve FETÖ'nün içine sızdığını, rapor hazırladığını anlattı. Bozkır'ın bir dediği bir dediğine tutmuyordu. Zihni Çakır'a Hablemitoğlu suikastının Özel Kuvvetler tarafından işlendiğini düşündüğünü söyledi. Sonra 'Delil toplayacağım.' dedi, ortadan kayboldu" diye konuştu.

Tanık T.T, kendisini Zihni Çakır ile Bozkır'ın tanıştırdığını belirterek "Bozkır'ın anlattıklarını terör şubeye anlattım. Araştırıldı ve bizi yanlış yönlendirmeye çalıştığını, anlattıklarının doğru olmadığını anladık. 2014'ten beri Bozkır'ı hiç görmedim. Olayın olduğu tarihte ben cinayet bürodaydım. Cinayette kullanılan fişeği 2002'de Türkiye'de bulmak mümkün değil" dedi.

"BOZKIR'IN SÜREKLİ YASA DIŞI İŞLERİ VARDI"

Tanık A.B. ise sanıklarla Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda birlikte çalıştıklarını ifade ederek şu beyanı verdi:

"Görev dışında Levent Albayımla görüşürdük. Cinayetle ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Hablemitoğlu'na arkadaşlarımın saygısı ve sevgisi vardı. Nuri Gökhan Bozkır'ın 3-4 tane vukuatı vardı. Kendisi hakkında hukuki işlemler yapılması için yazılar yazdım. Kara Harp Okulundayken disiplin sorunu vardı. Evdeki eşyaları satıp sonra polisi çağırıp 'Evime hırsız girdi' diye tutanak tutturmuş. Bozkır'ın sürekli yasa dışı işleri vardı."

Tanık A.B. ise Bozkır'ın en büyük vukuatının, Özel Kuvvetler Komutanlığı gazinosuna dışarıdan misafir almak olduğunu belirterek "31 Aralık'ta nöbetçi amir emir vermesine rağmen gizlice dışarıdan misafirlerini içeriye alarak, Muharebe Arama Kurtarma Alay Komutanlığı gazinosuna sokmuş. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın içerisine, komutanın misafiri hariç kimse giremez. Bu olaydan sonra kendisine 10 gün göz hapsi verildi" diye konuştu.

Eski Özel Kuvvetler Komutanı tanık S.E. de "Bozkır'ın ifadelerinin hepsi belirsiz. Yurt dışı görevlendirmeleri Özel Kuvvetler Komutanı tarafından belirlenir. Özel Kuvvetlerdeki kişilerin bu olaya dahil olmayacağını değerlendiriyorum" dedi.

Mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya video konferans aracılığıyla katılan sanık Enver Altaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul etti.

Davanın görülmesine bugün devam edilecek.