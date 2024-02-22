Hacamat hayatınızı kabusa çevirmesin

Varis, tedavi edilmezse akciğere pıhtı atmasına varan ciddi sonuçlara yol açabilir. Sülük, hacamat gibi yöntemlere dikkat çeken hekimler “Bilimsel olmayan bu uygulamalar, eksik ve yanlış tedaviler kalıcı sonuçlara yol açar.” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

En sık görülen sağlık problemlerinin başında gelen varisin oluşumunda pek çok faktör bulunuyor. Genetik faktörler, sürekli oturarak ya da ayakta çalışmak, şekerli gıdaları fazla tüketmek, yanlış ayakkabı seçimi bunlardan bazıları. Variste alternatif tedavi adı altında yapılan yöntemlere dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas “Varise iyi gelen kremler, sülük, hacamat gibi yöntemler varis tedavisinde ciddi ve kalıcı hiçbir olumlu etkiye sahip olmadıkları gibi çok zararlı sonuçlar da doğurabilirler.” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Semih Barlas

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

ÖLÜMCÜl OLABİLİR

Varis, başlangıçta estetik sorun gibi algılansa da bacaklarda ağrı, şişlik gibi ciddi sorunlara yol açan bir sorun. Prof. Dr. Barlas, toplardamardaki kanın kalbe doğru değil, ters yönde ilerlemesi durumuna venöz yetmezlik (kanın aşağıya kaçması), biriken kan ile damar duvarında gerginlik sonucu oluşan toplardamar genişlemesine de varis denildiğini söyledi. Barlas, varis belirtilerine ilişkin “Varisin ilk belirtileri, coraplarımızı çıkarttığımız zaman çorabın lastiği hizasında iz kalması, bacağımızda ödem yani şislik olması en basit sinyal. Ardından bacaklarımızda inceden kalına doğru farklı çaplarda farklı, farklı renkte ve farklı sayıda olan damarlanmalar görüyoruz. Ardından da bu damarlanmalar 3 milim kalınlığındaki büyük damarlara dönüşüyor. Hiçbir şey yapılmazsa o zaman tehlikeli sonuçlara doğru ilerlemeye başlar" dedi.Son dönemde hacamat, sülük, varis kremi gibi yöntemlerin giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Barlas, şöyle devam etti: “Bazı kremlerin kullanılması bacaktaki varisi geçirir’ şeklinde söylem var. Bu ne yazık ki gerçekle bağdaşmayan bir yaklaşım. Çünkü hiçbir krem bacakta belirmiş, ister kılcal damar olsun, ister kalın damar olsun bunun hiçbir tanesine iyi gelecek yaklaşımlar değil. Diğer taraftan yine sülük ve benzeri tedavilerin de hastalığı kökünden çözümleyebilecek yaklaşımlar olmadığını bilmek gerek. Basınçlı corapların giyilmesi bir noktaya kadar başarı sağlayabiliyor. Bütün bunlara rağmen bu çorapların giyilmesi hastalarda sadece ve sadece belirtilerin baskılanmasını sağlar. Bu çorapların giyilmesi evet bacaktaki şişliği azaltabilir, ağrıyı baskılayabilir. Hastalığın daha yavaş ilerlemesini sağlayabilir. Ama hastalığı ne yazık ki tedavi edemez. Benzer biçimde yine birtakım gıdaların alınmasının varis tedavisinde rolü olduğu söyleniyor."

TEDAVİDE GELİŞMELER

Varisin kozmetik bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Barlas "Bacakta pıhtı oluşmasına kadar bekleyecek olursak tedavinin ideal sonuç vermeyeceğini bilmeliyiz. Son dönem varis ameliyatında varisli damarı telle çekip çıkartmak değil lokal anestezi altında hasta olan damarı bulunduğu yerde büzüp iptal etme gibi bir tedaviye odaklanıldı. Bu daha konforlu, son derece başarılı ve nüks etme oranları ise son derece düşük" diye konuştu.

∗∗∗

SÜREKLİ OTURMAK TETİKLER

Variste genetik faktörlerin önemine dikkat çeken Barlas, “Varisi tetikleyen faktörlerin birinci sırasında aile faktörü yani genetik faktörler gelir. Anne ve babada var ise çocukta görülme olasılığı oranı 90’a kadar çıkabilir. Diğer yanda uzun süre oturmayı ve ayakta durmayı gerektiren meslekler, aşırı şişmanlık, yapılan doğumlar, geçirilen hamilelikler, her türlü hormonal bozukluklar veya içinde hormonal ilaç bulunan ilacın kullanılması da yine varis sıklığını artırıyor. Sürekli ayakta durarak çalışanlarda yüzde 36, sürekli oturarak çalışanlarda da yüzde 27 varis görüyoruz. Varisi tetikleyen yalnız çalışma hayatı için değil yapılan yolculuklar için de geçerli. Çalışma koşullarını sürekli oturmayı gerektiriyor olabilir. Mümkünse yarım saatte bir kalkıp ufak bir tur atıp yerimize dönmemiz tabii en ideal seçenek" değerlendirmesini yaptı.

∗∗∗

SÜLÜKLE TEDAVİ MERKEZLERİ!

Sülük, hacamat gibi yöntemler varis tedavisinde ciddi ve kalıcı hiçbir olumlu etkiye sahip olmadıkları gibi çok zararlı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Ancak günümüzde gerek sosyal medyada gerek internet üzerinden yapılan aramalarda varis tedavisinde bu yöntemleri uyguladıkları belirtilen klinik adı altında bazı merkezlerin olması dikkat çekiyor. Örneğin Fatsa Devlet Hastanesi Kupa Tedavisi Hacamat Polikliniği’nde varis veya eklem ağrısı olan hastaların sülük tedavisi ile şifa bulduğu bilgisi bile paylaşılıyor.