Hacer Foggo: CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğüm sona erdi

Hacer Foggo, "CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğüm, Genel Başkan danışmanlığım ile birlikte sona erdi" açıklamasını yaptı.

Yoksulluk üzerine çalışmalarıyla bilinen Hacer Foggo, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü ve genel başkan danışmanlığı görevinin sona erdiğini bildirdi.

Hacer Foggo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılından beri gönüllü olarak çalıştığım ve tüm şehirlerdeki yoksul mahallelerden gelen sorunları, önerileri ve saha ziyaretlerimizi raporladığım, çözümü için geliştirdiğimiz politika önerileri için genç arkadaşlarımla ve sorunu yaşayanlarla koşturduğumuz CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğüm, Genel Başkan danışmanlığım ile birlikte sona erdi" ifadelerini kullandı.

Foggo, "Yoksullukla mücadele bitmedi. Çocukların #yoksulluk döngüsünden çıkması için 20 yıl nasıl mücadele ettiysem aynı şekilde mücadelem devam edecek" dedi.