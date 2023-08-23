Hacettepe'de yurt sorunu: Öğrenciler barınamıyor!

Hacettepe Üniversitesi dönem uzatan öğrencilerinin yurtlara alınmaması kararı aldı. Barınma haklarının elinden alınmasına tepki gösteren Hacettepe SOL Genç, öğrencileri mücadeleye çağırdı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nce; artık yıl (dönem uzatan) öğrencilerinin yurtlara alınmaması kararı alındı. Öğrenciler eskiden 1. artık yıllarında da yurtlarda kalabilirken, bu karar sonrası artık yıllarında yurtlara alınmayacak ve onlarca öğrenci mağdur edilecek.

Rektörlük alınan kararın sebebini kontenjan azlığı ve yeni öğrencilere yer açmak şeklinde açıklarken öğrenciler; Hacettepe Üniversitesinin devletten en çok bütçe alan üniversitelerden biri olduğunu ve yurt kontenjan azlığını da, artık yıl öğrencilerini yurtlarından atarak değil yurt sayısını arttırarak çözülmesi gerektiğini belirtiyor.

İktidarın uyguladığı politikalarla daha da derinleşen ekonomik krizin faturası kayyum yönetimlerce öğrencilere ve ailelerine kesilmeye devam ediyor; Artık yıl öğrencilerini yurtlarından atan rektörlük, yurt ücretlerine de %44 oranında zam yaparak aylık 680 TL’den 980 TL’ye çıkarttı. Böylece yurt ücreti mevcut öğrenci bursunun %78,4’üne ulaştı.

Sosyal medyadan tepki gösteren öğrenciler; yurt zamlarının geri alınmasını ve artık yıl öğrencilerinin yurt haklarının geri verilmesini istiyor.

Hacettepe SOL Genç ise; Kayyum yönetimlerin elinde olan üniversitelerde öğrenci odaklı değil kâr odaklı politikaların izlenmesinin kaçınılmaz olduğunu ve özerk demokratik üniversite için öğrencileri saflarında mücadeleye çağırıyor.