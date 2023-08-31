Hacettepe Üniversitesi'nden tepki çeken bir karar daha: Yemekhaneye %76 zam

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 8.5 TL olan yemek ücreti %76 zamla 15 TL'ye yükseltti. Öğrenciler karara tepki gösterdi.

Ekonomik krizin ortasında, dönem uzatan öğrencilerin yurtlarda kalamayacağı ve yurtlara %44 zam yapılması kararlarıyla öğrencileri barınma hakkında mağdur eden Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tepki çeken bir karara daha imza attı.

8.5 TL olan yemek ücreti %76 zamla 15 TL'ye yükseltildi. Böylece mevcut KYK bursu 1250 TL iken üç öğün okul yemekhanesinden beslenen bir Hacettepe öğrencisinin aylık yemek masrafı 1275 TL'ye ulaştı.

Karara tepki gösteren öğrenciler, bu zamlarla geçinemeyeceklerini belirterek "Hacettepe'nin devletten en çok ödenek alan üniversitelerden biri olduğunu ve krizin faturasının öğrenciye kesilemeyeceğini" söyledi.

Devamında ise "Fiyat artışının kaliteyi arttırmadığını ve her zam sonrası daha çok ücrete yine nitelikten ve kaliteden yoksun yemeklerin verildiğini" söyleyen öğrenciler zamların geri alınması yönünde rektörlüğe çağrıda bulundu.