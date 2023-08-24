Hacettepe’de yurt ücretlerine zam: Öğrencilerin tepkisi devam ediyor

Hacettepe’de yurtlara yapılan yüzde 44’lük zamma tepki büyük. Barınma hakkının ihlal edildiğine vurgu yapan bir öğrenci, “Zamların geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ

Hacettepe Üniversite'nde yurt ücretlerine yapılan yüzde 44 oranındaki zamma öğrencilerin tepkisi sürüyor. Gelen fiyat artışıyla beraber en ucuz yurt ücreti 680 TL’den 980 TL’ye yükselirken ‘barınma hakkı’na vurgu yapan öğrenciler, zammın geri çekilmesini talep ediyor.

ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUZ

Üniversitenin Tıp Fakültesi’nde okuyan bir kadın öğrenci, “Özel yurtların pahalı olması ve ev kiralarının artması nedeniyle Hacettepe Sıhhiye Kız Öğrenci Yurdu’nda kalmaya mecburum. Her şeye yapılan zamlarla yeterince zorlanıyorken bir de yurda yapılan zam beni ve birçok arkadaşımı zor durumda bırakacak. KYK bursumla yurt paramı ödediğimde elimde komik bir miktarda para kalıyor” dedi.

Makina Mühendisliği bölümünden bir ikinci sınıf öğrencisi de şunları dile getirdi: “Ekonomik kriz birçoğumuzu okurken ek gelir için çalışmaya mecbur bırakıyor. Bu sebeplerden dolayı zamların geri çekilmesini istiyoruz.” Antropoloji bölümünde okuyan bir başka öğrenci de şunları anlattı: “980 TL olan yurt ücretini bin 200 TL KYK kredisi ile ödeyemeyeceğim için çalışmam gerekecek. Bu öğrenci lehine değil.”

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Öğrenciler otobüse binemiyor

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi miktarıyla şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarını karşılaştırdı. "Öğrenciler otobüse binemez hale geldi" diyen Demir’in paylaştığı otobüs bileti fiyatları şöyle:

Ankara -İzmir arası: 550 lira.

Ankara-Erzurum arası: 700 lira.

Ankara-Urfa arası: 600 lira.

Ankara-Çanakkale arası: 790 lira.

Ankara-Trabzon arası: 600 lira.