Hacı Yakışıklı: Devlet Opera ve Balesi mi olur? Göktürkler’de bale mi vardı?

Devlet Opera ve Balesi’ni hedef alan AKP’li Hacı Yakışıklı, “Göktürkler’de bale mi vardı? Balçiçek Hatun, Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin bale mi yapıyordu?” dedi.

TV100 yazarı, AKP’li Hacı Yakışıklı, bugünkü yazısında ‘Devlet Opera ve Balesi’ni hedef aldı.

Yakışıklı, “Devlet Opera ve Balesi mi olur?” başlıklı yazısında, “Ben ‘Bale’ isimli etkinliği sevmiyorum” dedi.

“’Çocuklarınızı baleye göndermeyin’ diyebilirim, gidilmemesini tavsiye edebilirim. Ama ötesine geçemem; gidenlere ‘hakaret’ edemem, onları ‘ilkel, çağdışı’ diye yaftalayamam!” ifadelerini kullanan Yakışıklı, yazısının devamında Devlet Opera ve Balesi’ni şöyle hedef aldı:

“Yalnız ben ‘Devlet Opera ve Balesi’ diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?

Göktürkler’de bale mi vardı? Balçiçek Hatun, Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin bale mi yapıyordu?”