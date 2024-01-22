Hafıza siliyorlar: BirGün’ün “Rektör villa inşa ettiriyor” haberi de erişime engellendi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Turgay Uzun’un, Osmaniye Üniversitesi yerleşkesi içinde, 7,2 milyon TL’ye inşa ettiği villaya ilişkin BirGün haberine erişim engeli getirildi.
BirGün’ün 6 Ocak tarihinde yayımlanan “Üniversiteye ebeveyn banyolu hizmet binası: Rektör villa inşa ettiriyor” başlıklı haberi için de erişim engeli kararı verildi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü, Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak “kişilik haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla haberin erişime engellenmesini istedi.
Mahkeme, 19 Ocak tarihinde BirGün’ün haberinin erişime engellenmesi kararını verdi.
Öte yandan erişime engellenen haberde, Rektör Turgay Uzun’un, Osmaniye Üniversitesi yerleşkesi içinde, Amanos dağlarının eteklerine 7,2 milyon TL’ye “Rektörlük özel hizmet binası” adı altında villa inşa ettirdiği ifade ediliyordu.