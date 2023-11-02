Hafize Gaye Erkan'dan açıklama: 500 TL'lik banknot çıkarılacak mı?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 5 liralık banknotların kaldırılıp aynı değerde madeni paraların çıkacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, birlikte kullanılacağını açıkladı. Banknot 500 TL'nin ise gündemlerinde olmadığını belirten Erkan, "Çıkarılması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır" diye konuştu.

Yılın son enflasyon raporuna ilişkin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gaye Erkan, 2,5 liralık madeni paraların çıkacağı ve 5 liralık banknotların kaldırılıp aynı değerde madeni paraların çıkacağı yönündeki iddiaları yanıtladı.

Darphanenin 100 milyon adet 5 lira hatıra parası bastığını anımsatan Erkan, bunların tedavüle verilmesinin 5 liralık banknotların tedavülde kalmasına engel teşkil etmeyeceğini söyledi.

Erkan ayrıca, kağıt 500 liranın ise gündemlerinde olmadığını bir kez daha vurgulayarak, böyle bir zorunluluğun olmadığını belirtti.

Erkan, Yeni Türk Lirasına (YTL) geçiş sürecindeki uygulamaları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"1 YTL banknotlar 1 YTL madeni paralarıyla birlikte tedavül edilmiştir. Bu kapsamda 500 TL'lik banknotları da soracak varsa çıkarılması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Son dönemde sıkılaştırıcı para politikalarının etkisiyle emisyon hacmi reel olarak azalmış ve tahminlerin altında kalmıştır. Miktarsal, seçici kredi sıkılaştırmasını faiz artırımlarının aktarımını ve etkisini güçlendiren bütünsel bir parça olarak görüyorum. Para Politikası Kurulu toplantılarımızda aynı zamanda ya hemen öncesinde ya da akabinde makro ihtiyati çerçevede veya Türk lirası mevduata geçiş çerçevesinde eş zamanlı adımlar atıyoruz, o da bütünsel yaklaşımın kanıtıdır."