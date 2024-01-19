Hafize Gaye Erkan Erkan, Erdoğan’ı rahatsız etmiş: ‘Görevden alınabilir’

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, son zamanlarda hakkında çıkan iddialar sonrası gündeme gelen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Erdoğan’ı rahatsız ettiğini ve seçimden sonra görevi bırakabileceğini yazdı. Erkan’ın 18 gündür ABD’de olduğuna da dikkat çeken Sağlam, "Cumhurbaşkanlığı'nın seçimlere rağmen 'daha önceden ayrılsın' gibi bir karar verme ihtimali olduğunu da söylemeliyim" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babasının bir çalışanı işinden ettiğine yönelik tartışmalar devam ederken; bankadaki krizin ciddi boyutlara ulaştığı da dile getiriliyor.

Erkan, son iddiayı yalansa da tartışmalar bitmiş değil. Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, 10 Haber’deki yazısında Erkan’ın seçimden sonra görevden alınabileceği ihtimaline dikkat çekti. 18 gündür ABD’de olan Erkan’ın Erdoğan’ı da rahatsız ettiğini belirten Sağlam, TCMB’nin para politikalarına iktidar mensuplarınca eleştirilerin olduğunu belirtti.

Sağlam’ın yazısında öne çıkanlar şöyle:

“Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevde kalmasının artık çok zorlaştığı anlaşılıyor. Bu arada geçen hafta New York'taki yatırımcı toplantısından sonra başkanın görünmediği, ABD'den dönmemiş olabileceği de konuşulanlar arasında.

‘ERDOĞAN RAHATSIZ’

Merkez Bankası koridorlarında son günlerin konusu Başkan Gaye Erkan'ın yakın zamanda ayrılacağına ilişkin söylenti ve beklentiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Erkan'la ilgili rahatsızlıkları olduğu, Erkan'ın yakın zamanda ayrılmak zorunda kalacağı personel arasında yoğun olarak konuşulmaya başladı.

AHMET HAKAN RÖPORTAJI

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportaj kamuoyunda büyük yankı uyandırırken sonrasında işlerin değiştiği anlatılıyor. Son olarak dün Sözcü Gazetesi'nde çıkan bir çalışanın Erkan'ın babası tarafından istenen görevi kabul etmediği için görevden atıldığı haberi bardağı taşıran son damla gibiydi. Ardından bir süredir kulislere yayılan, özellikle ailesinin Merkez Bankası'nda ofis edinip personel işlerine karıştığı söylentileri de art arda basına yansımaya başladı.

Olay yaratan Ahmet Hakan röportajından sonra bürokrasinin yanı sıra AKP çevrelerinde de homurdanmalar başladığına şahit olmuştum. Röportajın ardından özellikle Erkan'ın babasının İstanbul ve Ankara'daki Merkez Bankası ofislerinde sürekli bankanın işlerine karıştığı anlatılmaya başladı. Kendiliğinden inisiyatif alıp, birçok konuda personele sözler verip yaptırdığı sıkça konuşulur oldu.

‘AİLE İŞİN İÇİNDE’

Merkez Bankası çalışanlarının bir kısmının bundan memnun olduğu da duyuluyordu. Örneğin İstanbul'daki Merkez Bankası binasının pencereleri bile olmayan bir bölümünde çalışan personelin başkanın babasına durumlarından yakındığı, babasının bildirmesi üzerine de başkanın aldığı kararla aynı birime uzaktan çalışma hakkı tanındığı, mağduriyetin giderildiği söyleniyordu.

Bu örnekte de görüldüğü gibi baba ve annesinin emzirmesi gereken küçük çocuğa bakmak üzere gerek Ankara'da, gerekse İstanbul'da sürekli başkanın yanında olduğu, makam katlarında kendilerine özel bölümler tahsis edildiği, özellikle babanın personelle sıkı temas içinde olduğu belirtiliyordu.

Babanın bankanın kurumsal işlerine dahil olduğu, personele verdiği sözlerin aynen yerine getirildiği anlatılıyordu.

Gaye Erkan'ın yeni gelen başkan yardımcıları yani kendi yönetim ekibiyle de uyumlu çalışmadığı yolunda birçok söylenti var. Başkan Erkan'ın yardımcılarının alanlarındaki faaliyetleri hakkında bile kendisinden izin almalarını istediği, yönetim kademesinde tartışmalar yaşandığı da anlatılanlar arasında.

‘TCMB PERSONELİNİN BİR BİLGİSİ YOK’

Bu yazı öncesinde soruşturduğumda Başkan Gaye Erkan'ın son günlerde merkez bankası personeli tarafından görülmediğini, ama nerede olduğu konusunda bilgi olmadığını öğrenmiştin. Sorduğumda üç başkan yardımcısı ve ilgili personelin Türkiye'de olduğunu da söylediler. Ayrıca Başkan Gaye Erkan'ın 10-11 Ocak toplantıları öncesinde yılbaşında ABD'ye gittiğini de öğrendim.

Başkan'ın bu açıklaması büyük ihtimalle New York toplantısından sonra ABD'de kalmaya devam ettiğini de gösteriyor. Başkan Gaye Erkan'ın "ekonomi ve iş dünyasıyla yaptığı görüşmeler sırasında haberi öğrendiğini söylemesi baştaki duyumunun ispatı oldu. Ancak garip olan, bir Merkez Bankası Başkanı'nın 18 gündür ABD'de olması ve bunun ilgili kesimler tarafından bile bilinmemesi.

‘ANKARA'DAKİ HAVA KÖTÜ’

Şahsen Ahmet Hakan röportajı öncesinde gelen, sonrasında ise epeyce yoğunlaşan söylentileri haber yapmaktan çekindim. Çünkü hem çocuk nedeniyle kişisel bir konuda, hem de röportaj sonrası bu yoğun akışın kasıtlı olabileceği konusunda endişeler duydum. Sözcü gazetesinin haberi CİMER kayıtlarını da içeren somut bir haberdi. Bu haber sonrası tam anlamıyla çarşı karıştı ve söylentilerin iyice arttığını gördüm. Soruşturmalarımdə Başkan Gaye Erkan'ın ve Özellikle babasının kurumsal işlere bu kadar karışmasının yarattığı rahatsızlığın had safhaya ulaştığına şahit oldum.

Özetle konu Ankara'da en üst seviyede rahatsızlık yaratmış durumda. Bu haberlerin sadece başkanın kendisine değil, Merkez Bankası'na da, uygulanan programa da darbe vurduğu çok açık.

Kişisel tahminim a ki seçimlere kadar bu konular sumen altı edilmeye çalışılsa da, Başkan Gaye Erkan'ın yılın ikinci yarısını başkan olarak görme ihtimali çok azalmış durumda. Bunu tahmin olarak söylerken Cumhurbaşkanlığı'nın seçimlere rağmen 'daha önceden ayrılsın' gibi bir karar verme ihtimali olduğunu da söylemeliyim.”