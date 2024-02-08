Hafize Gaye Erkan kulisi: Erdoğan, yeni ifşaattan kaygılanmış

10 Haber yazarı Barış Soydan, Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasına ilişkin kulislerde konuşulanları kaleme aldı. Soydan, "Hafize Gaye Erkan’ın ABD seyahatini uzatması ve tatminkar bir açıklama yapmayıp ekonomi yönetimiyle açık iletişimden kaçınması görevden alınmasında etkili oldu. Bir diğer sebep de banka içinden yeni ifşaat kaygısı" diye yazdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanıyken ‘görevden affını’ istediği ancak Resmi Gazete’deki kararla ‘görevden alındığı’ belirtilen Hafize Gaye Erkan gündemdeki yerini koruyor.

Hafize Gaye Erkan’ın ABD seyahatini uzatması ve tatminkar bir açıklama yapmayıp ekonomi yönetimiyle açık iletişimden kaçınmasının görevden alınmasında etkili olduğu öne sürüldü.

Kulislere göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Erkan’ı görevden alma kararında, banka içinden yeni ifşaatın gelme kaygısı etkili olmuş.

10 Haber yazarı Barış Soydan, Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasına ilişkin kulislerde konuşulanları kaleme aldı.

Soydan bugün yayımlanan "Erdoğan’ın, Erkan’ı görevden almasının üç sebebi: Yeni ifşaat kaygısı çok etkili oldu" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iddiaya göre Erdoğan, Gaye Erkan’la ilgili iddialardan ve kamuoyundaki tartışmadan rahatsız oldu. İki ihtimal vardı: Bir, iddialar doğruysa ve bunlar zamanında görülüp müdahale edilmediyse bu bir yönetim hatasıydı. İki, iddialar yanlışsa ve bu kampanya yine de engellenemediyse aynı şekilde ortada yönetim sorunu vardı.

Sonuçta en azından iddiaların derinleşmesinin ve tartışmaların büyümesinin önüne geçmek için bizzat devreye girdi ve Erkan’a sahip çıkan açıklamayı yaptı. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı yakın isimler seçimden önce bir değişikliğin olumsuz sonuçları olabileceği düşüncesini Erdoğan’la paylaşmıştı. Muhtemelen Erkan’a ciddi bir uyarı verilecek, ailesinin bankayla bağı kesilecek ve yerel seçimlerden sonra durum tekrar değerlendirilecekti.

Bu plan fazla sürmeden sarsılmaya başladı. İlk olarak, iddiaların devam edebileceği ve banka içinden yeni ifşaatlar (ve hatta kayıtlar) çıkabileceği kaygıları oluşmuştu. Diğer 2 konu ise Hafize Gaye Erkan’ın ABD seyahatini uzatması ve tatminkar açıklama yapmayıp ekonomi yönetimiyle açık iletişimden kaçınması oldu. Bu Erkan’ın ani kararlar alacağı ve/veya zamansız biçimde görevden ayrılacağı endişesi doğurdu. Bunun üzerine Merkez Bankası’nda başkan değişimi seçimin bitmesi beklenmeden gündeme alındı.

İddialara göre atama konusu açılınca banka içinden ve dışından çeşitli isimler gündeme geldi. Sonuçta eski AKP Başkan Yardımcısı, Washington Büyükelçisi ve milletvekili Murat Mercan’ın yeğeni Fatih Karahan Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Erdoğan Hafize Gaye Erkan olayının etkisiyle bu kez kendisi tercihte bulundu. "