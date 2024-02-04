Hafize Gaye Erkan maaş almaya devam edecek mi?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından maaş almaya devam edeceği tartışma konusu oldu. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın yanıtını şöyle aktardı: "Sadece Merkez Bankası değil tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün."

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklama ile istifa etti.

Erkan'ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından Fatih Karahan atandı.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası, iki yıl daha maaş alacağı gündeme geldi.

2 YIL BOYUNCA ÜCRET ALACAKLAR

Merkez Bankası’nda 2006-2011 arasında başkanlık yapan Durmuş Yılmaz, Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk ile konuştu.

BDDK başkanı için görevden alınsa da görevini tamamlasa da bankalarda çalışamayacağı için bu konuda bir düzenleme olduğuna, Merkez Bankası Yasası’nda ise böyle bir düzenleme olmadığına dikkati çeken Durmuş Yılmaz, tutanaklardaki şu sorusunu tekrar hatırlattı:

“Şu anda görev süreleri dolmadan birbiri arkasına görevden alınmış üç başkan var. Bunlar kamuda herhangi bir göreve atanmadılar. Kayıtlara geçmesi için soruyorum bunu çünkü bu konu ileride araştırılacaktır, aynı 128 milyar rezervle ilgili araştırmanın yapılacağı gibi. Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, şu anda görevde olan başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı almıyorlar mı?”

Yılmaz, Merkez Bankası’ndan bu soruya verilen yanıtı ise şöyle hatırlattı:

“Sadece Merkez Bankası değil tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.”