Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan, X profilini güncelledi
Resmi Gazete kararı ile görevden alınan Hafize Gaye Erkan, X sosyal medya platformundaki profilini güncelledi. Erkan, profilini "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" şeklinde düzeltti. Öte yandan yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da profiline "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı" ibaresini ekledi
Kaynak: Haber Merkezi
2 Şubat'taki Resmi Gazete kararı ile görevden alınan Hafize Gaye Erkan, X sosyal medya platformundaki profilini güncelledi.
Erkan, profilinde yer alan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı" ibaresini günler sonra "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" şeklinde değiştirdi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da profiline "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı" ibaresini ekledi.
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